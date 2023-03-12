استشهاد 3 مقاومين باشتباك مع قوات الاحتلال قرب نابلس

نابلس - وكالة الرأي:

استشهد، صباح اليوم الأحد، 3 مقاومين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مفرق صرة غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة برام الله، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد ٣ مواطنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهم قرب نابلس.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن مسلحين أطلقوا النار، على قوة إسرائيلية كانت في موقع عسكري بالقرب من مفترق جيت، وردت قوة من دورية غولاني، كانت تقوم بنشاط استباقي في المنطقة، بإطلاق النار على المسلحين.

وأعلنت مساجد نابلس الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا على حاجز صرة غرب نابلس، صباح اليوم.