غزة – وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأحد في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.59 شيكل

‏سعر صرف الدينار: 5:05 شيكل

‏سعر صرف اليورو: 3.82 شيكل

‏سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل