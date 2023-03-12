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3 إصابات بغارات إسرائيلية على مواقع سورية

12 آذار / مارس 2023 08:57

عدوان-إسرائيلي.jpeg
عدوان-إسرائيلي.jpeg

دمشق - وكالات:

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية، صباح اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع  مختلفة في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن مصدر عسكري، إن ثلاثة عسكريين أصيبوا في قصف إسرائيلي، استهدف صباح اليوم الأحد، مواقع في ريفي طرطوس وحماة بسوريا.

ونقلت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفًا بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة.

وأشارت "سانا" إلى تصدي القوات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية، مؤكدة إسقاط بعضها، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الاحتلال الصهيوني على الحادثة.

وخلال السنوات الماضية، نفذ الطيران الحربي الصهيوني مئات الغارات الجوية على أهداف عسكرية وأماكن أخرى في سوريا.

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