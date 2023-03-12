بطولة فرنسا: مبابي ينقذ سان جرمان من خيبة جديدة

أنقذ نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان من خيبة جديدة عندما سجل له هدف الفوز في مرمى بريست 2-1 في الدقيقة الاخيرة السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المحلي.

وابتعد سان جرمان الذي خرج من مسابقة كأس فرنسا بخسارته امام غريمه التقليدي مرسيليا الشهر الماضي، بفارق 11 نقطة عن الاخير الذي يستضيف ستراسبورغ الاحد.

وحمل مبابي شارة القائد في غياب المدافعين البرازيلي ماركينيوس وبريسنل كيمبيمبي بسبب الاصابة التي أبعدت أيضا المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي عن مباراة اليوم.

ودخل سان جرمان المباراة وهو يجر وراءه خيبة امل الخروج من الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا على يد بايرن ميونيخ الذي تغلب عليه ذهابا 1-صفر وايابا 2-صفر.

والفوز هو الحادي عشر تواليا لسان جرمان على بريست، اما اخر مرة اهدر فيها نقاطا في مواجهته فكانت موسم 2010-2011 عندما تعادلا 2-2.

وكانت الفرصة الاولى في المباراة لسان جرمان عندما مرر الاسباني فابيان رويس الكرة داخل المنطقة اخطأها الارجتيني ليونيل ميسي قبل ان يسددها الاسباني كارلوس سولر قوية وكان في طريقها الى الزاوية العليا لكن حارس بريست ماركو بيزو ابعدها ببراعة (11).

لكن بيزو ارتكب خطأ عندما اخطأ في التعامل مع كرة قوية سددها مبابي من 30 مترا فتيهأت امام سولر الذي تابعها في سقف الشباك (36) مسجلا هدفه الثالث منذ انتقاله من فالنسيا مطلع الموسم الحالي.

ولم ينعم فريق العاصمة بتقدمه طويلا لأن بريست رد بهدف التعادل بواسطة فرانك هونورا الذي سدد في شباك الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما (43).

والهدف هو الخامس لهونورا هذا الموسم، فبات ثاني افضل هداف في الفريق وراء جيريمي لو دوارون (6 اهداف).

والهدف هو الرابع عشر الذي يدخل مرمى سان جرمان في اخر 8 مباريات في مختلف المسابقات.

وتوقفت المباراة بضع دقائق بعد القاء جمهور بريست مفرقعات نارية ما تسبب بدخان كثيف حجب الرؤية.

وفي الشوط الثاني، اهدر مبابي فرصة سهلة عندما سدد خارج الخشبات الثلاث من وضعية جيدة (62)، ثم تصدى بيزو لتسديدة ميسي اللولبية بيسراه (65).

واهدر الظهير الايسر البرتغالي نونو منديش انفرادا بحارس بريست الذي تصدى لمحاولته (78).

وعندما كانت المباراة تسير نحو التعادل، كسر مبابي مصيدة التسلل بعد تمريرة متقنة من ميسي فانفرد بالحارس ورواغه وسجل في المرمى الخالي في الدقيقة الاخيرة.

والهدف هو التاسع عشر لمبابي في الدوري هذا الموسم فتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد الذي سجل ثلاثية في مرمى ليون (3-3) الجمعة في افتتاح المرحلة.

في المقابل، فشل رين صاحب المركز الخامس في الضغط على موناكو الثالث ولنس الرابع بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه اوكسير.

وبات رصيد رين 47 نقطة مقابل 51 لكل من موناكو ولنس اللذين يواجهان رينس وكليرمون فيران تواليا الاحد.

وخرج أوكسير من منطقة الهبوط موقتا وصعد الى المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة علما انه يمر من فترة جيدة حيث لم يخسر في اخر ست مباريات بفوزين وأربعة تعادلات.

وخاض رين الذي خسر الاسبوع الماضي على ارضه امام مرسيليا صفر-1، المباراة في غياب مهاجمه البلجيكي جيريمي دوكو وكانت محاولاته خجولة ولم تشكل خطورة على مرمى اوكسير.

وكاد اوكسير يفتتح التسجيل لكن كرة غوتييه هين ارتدت من العارضة (17)، ثم حاول اللاعب ذاته مرة ثانية فسدد الى جانب القائم (25).

وبعد ان صمد امام هجمات اوكسير في الشوط الأول، ظهر رين بوجه مختلف في الثاني واكثر ديناميكية وعلى الرغم من نسبة استحواذ عالية (68 في المئة) لم ينجح مهاجموه في ايجاد طريقه نحو المرمى على الرغم من محاولات باتيست سانتاماريا (55) وامين غويري (62).

ورد اوكسير بكرة رأسية لايزاك توريه من ركلة ركنية (67) في حين مرت كرة نونو دا كوسته فوق عارضة حارس رين الدولي السابق ستيف مانداندا (77).