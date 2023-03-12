مانشستر سيتي يشدد الخناق على ارسنال بورنموث يخمد فورة ليفربول

شدد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي الخناق على أرسنال المتصدر بفوز صعب مستحق على مضيفه كريستال بالاس 1-صفر السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم التي شهدت سقوط ليفربول من عليائه بعد فوزه التاريخي على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، بخسارته امام بورنموث صفر-1.

على ملعب "سيلهيرست بارك" في لندن، عانى مانشستر سيتي الذي سيطر على مجريات المباراة بنسبة كبيرة، كثيرا واحتاج الى ركلة جزاء في ربع الساعة الاخير لكي يخرج منتصرا بهدف نظيف.

ورفع سيتي رصيده في المركز الثاني الى 61 نقطة متخلفا بفارق نقطتين فقط عن ارسنال الذي يحل ضيفا على جاره فولهام الاحد، فيما فشل كريستال بالاس مرة جديدة في تحقيق اول فوز له منذ مطلع العام الحالي في 10 مباريات.

وقرر مدرب مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا اراحة صانع العابه البلجيكي كيفن دي بروين مدخرا جهوده للمباراة ضد لايبزيغ الالماني في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل بعد تعادلهما في لايبزيغ 1-1 ذهابا.

ووجد مانشستر سيتي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع كريستال بالاس المنظم على الرغم من محاولاته المتكررة، في حين اعتمد اصحاب الارض على الهجمات المرتدة السريعة بواسطة جناحه العاجي ويلفريد زاها تحديدا.

واستمر السيناريو ذاته في الشوط الثاني الى ان حصل سيتي على ركلة جزاء اثر اعاقة لاعب وسطه البرتغالي برناردو سيلفا داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح النروجي ارلينغ هالاند بنجاح في الدقيقة 78.

ورفع هالاند رصيده الى 34 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم و28 في صدارة هدافي الدوري منذ انتقاله الى سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الالماني.

وأخمد بورنموث متذيل الترتيب فورة ليفربول المنتشي من فوز تاريخي، وأسقطه 1-صفر بمساعدة من المصري محمد صلاح الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني،

وبعد خمس مباريات لم تهتز فيها شباكه، آخرها الفوز التاريخي على غريمه مانشستر يونايتد 7-0، سقط ليفربول من عليائه بالخسارة امام بورنموث المهدد بالهبوط.

في المقابل، ارتقى بورنموث من المركز الأخير إلى السادس عشر موقتاً، ليردّ بطريقته على خسارته المذلة ذهاباً أمام الفريق الأحمر 9-0، وذلك بعد أسبوع من احراجه أرسنال المتصدر عندما تقدم عليه 2-0 قبل أن يسقط 3-2 في الرمق الأخير.

وأجرى المدرب الألماني يورغن كلوب تغييراً وحيداً على تشكيلة ليفربول الفائزة على يونايتد، فدفع بلاعب الوسط الإسباني اليافع ستيفان بايتشيتيتش بدلاً من القائد جوردان هندرسون، فيما خاض صلاح مباراته الرقم 200 في الدوري الإنكليزي، بعد أسبوع من تحطيمه الرقم القياسي لأهداف ناديه في الدوري.

رغم بداية جيدة لليفربول ورأسية لمدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك أنقذها الكولومبي جيفرسون لارما عن خط المرمى، وحرمان الحارس البرازيلي نيتو الظهير الاسكتلندي أندي روبرتسون من التسجيل، التقط بورنموث انفاسه وأوقع ليفربول في فخ المرتدات.

افتتح المضيف التسجيل عندما راوغ المهاجم البوركينابي دانغو واتارا على الجهة اليمنى ولعب عرضية، خطفها سريعة أرضية من قلب المنطقة الدنماركي فيليب بيلينغ (28)، رافعاً رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم، أي ضعف ما سجّله في ثلاثة مواسم.

وكان لاعب الوسط بيلينغ افتتح التسجيل الأسبوع الماضي في مرمى أرسنال بعد 9.18 ثانية على صافرة البداية، مسجلاً ثاني أسرع هدف في تاريخ البرميرليغ.

لم يكن كلوب راضياً عن أداء فريقه، فدفع بالبرتغالي ديوغو جوتا بدلاً من هارفي إليوت.

لم يكن ظهير بورنموث آدم سميث محظوظاً عندما ارتدت رأسية جوتا من يده، فنال الضيوف ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، أهدرها صلاح برعونة عالية بعيدة عن الخشبات (70).

نجح بورنموث بعدها بتحقيق فوزه السادس هذا الموسم وتعرّض ليفربول لخسارته الأولى في ست مباريات، قبل أيام من خوضه إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يتخلف أمام ريال مدريد الإسباني 2-5.

وضغط توتنهام الرابع على مانشستر يونايتد الثالث بفوزه على نوتغهام فوريست 3-1 مقلصا الفارق بينهما الى نقطة واحدة لكنه لعب مباراتين اكثر من الشياطين الحمر.

ودخل توتنهام المباراة وهو في حال انعدام وزن بعد فشله في التسجيل في مبارياته الثلاث الاخيرة حيث خسر امام ميلان الايطالي صفر-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، ثم تعادله معه سلبا على ارضه، وبين المباراتين سقط امام ولفرهامبتون صفر-1 في الدوري الاسبوع الماضي.

وتقدم توتنهام عبر هدافه هاري كاين بكرة رأسية بعيدا عن متناول الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (19) بعد ان سجل البرازيلي ريشارليسون هدفا لم يحتسبه الحكم بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد بعد مرور 3 دقائق.

واضاف كاين الثاني من ركلة جزاء (35) رافعا رصيده الى 20 هدفا في الدوري معززا مركزه الثاني في صدارة ترتيب الهدافين وراء مهاجم مانشستر سيتي النروجي ارلينغ هالاند (27).

وحسم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون النتيجة نهائيا في صالح توتنهام عندما تلاعب باحد مدافعي نوتنغهام فوريست وسدد داخل الشباك (62)، ورد الضيوف بهدف شرفي سجله جو وورل (81).

وتابع تشلسي صحوته في الاونة الاخيرة وعاد بالفوز من ارض ليستر سيتي 3-1. افتتح ظهير ايسر ليستر سيتي السابق بن تشيلويل التسجيل بكرة بيسراه "على الطاير" (11).

وسجل البرتغالي جواو فيليكس هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (34) قبل ان يعادل الزامبي باتسون داكا بتسديدة قوية من خارج المنطقة (39). لكن الألماني كاي هافيرتس منح التقدم للفريق اللندني في الثانية الاخيرة من الشوط الاول عندما كسر مصيدة التسلل ومرر الكرة من فوق الحارس.

وظن الجناح الاوكراني ميخايلو مودريك بأنه سجل باكورة اهدافه مع تشلسي منذ انتقاله اليه في سوق الانتقالات الشتوية، لكنه كان متسللا.

وحسم تشلسي النتيجة عندما سجل لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الهدف الثالث (78)، ثم اكمل ليستر الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه البلجيكي فاوت فايس بعد حصوله على البطاقة لاصفراء الثانية (87).