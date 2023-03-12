"حماد "يستعرض أبرز انجازات الإدارة العامة للشؤون الادارية خلال العام الماضي

غزة- وكالة الرأي

أكد أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية أن "الإدارة لن تدخر جهداً في سبيل مواصلة عملها على أكمل وجه، متحدية كافة الصعاب والعقبات، في سبيل تطوير وتنظيم الموارد البشرية ومن أبرز الانجازات التي حققتها خلال العام الماضي، إنجاز الخطة التشغيلية للعام 2022م بنسبة (80 %)، ومواصلة دورها في انجاز العديد من الانشطة والفعاليات في مجال الحوكمة والعمل الاداري المؤسسي وادارة الموارد البشرية في وزارة الصحة.

وبين أن الادارة عبر دائرة شؤون الموظفين ساهمت بتعزيز الكوادر الصحية بنحو450 موظف على بند العقد الخاص، وتعيين 215 موظف بدل أمومة ومجاز بالإضافة الى 870 موظف على بند التشغيل المؤقت من مختلف التخصصات.

وأكد أ. حماد أن ادارته شكلت العديد من اللجان لتقييم ومراجعة الوصف الوظيفي للوظائف والادارات المختلفة، ولجان أخرى لدراسة مفاتيح الكوادر البشرية بالمرافق الصحية من خلال عقد (16) لقاء خلال العام الماضي.

واشار أن دائرة الخدمات الفندقية ساهمت في اعداد تصور لتحسين الخدمة الفندقية للمرضى في اقسام الاستقبال والعيادات الخارجية خلال العام الماضي عبر872 زيارة ميدانية تابعت خلالها شركات النظافة والمغاسل والتغذية في المرافق الصحية، والاشراف على الوجبات الغذائية المقدمة في المرافق الصحية والتي بلغ عددها 519 ألف وجبة الغذائية.

وبين أن دائرة اللوازم العامة بذلت جهوداً في سبيل تعزيز جهوزية كافة مرافق وزارة الصحة بصرف العديد من الاصناف اللازمة لسد احتياجات المرافق الصحية بمبلغ يقدر ب 18 مليون دولار، اعادة تأهيل وتجهيز أسرة مبيت المرضى، وتوفير مخزون استراتيجي من اسطوانات الاكسجين لحالات الطوارئ، بالإضافة الى ترشيد النفقات التي تنتهجها الوزارة فقد تم اتباع حزمة من السياسات الترشيدية وتوجيه النفقات حسب أولويات العمل، توفير كافة التجهيزات والوسائل اللازمة لتيسير العمل بالوزارة.

وذكر أ.حماد أن دائرة الارشيف المركزي تمكنت من أرشفة 897 ألف ملف مسحوب ضوئيا في جميع مرافق وزارة الصحة، واتلاف نحو114 ألف ملف طبي حتى نهاية العام الماضي.

وأفاد أن دائرة القومسيون الطبي بذلت جهودا خلال العام الماضي لإطلاق برنامج القومسيون الكتروني الذي سيمثل نقلة نوعية في العمل بهذا المجال، لافتا الى أن الدائرة أنجزت نحو (7526) معاملة، وبلغت نسبة العجز الطبي (217) حالة حتى نهاية عام 2022 .

ونوه أن دائرة النقل والمواصلات تمكنت من تنفيذ ما يزيد عن (266) ألف مهمة استدعاء لصالح الادارات المختلفة، إلى جانب تنفيذ إجراءات صيانة لنحو (1900) سيارة إسعاف ونقل صحي حتى نهاية العام الماضي.

وتطرق الى جهود دائرة التبرعات في متابعة استلام وتسليم التبرعات من خلال فريق عمل مختص فور دخولها الى قطاع غزة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة من جرد ومعاينة ومطابقة المرفقات تمهيدا لتسليمها الى المخازن المركزية بالوزارة حسب النظام بمبلغ اجمالي 36 مليون دولار.

وفيما يخص قسم العهدة المركزية اوضح انه تم انجاز 580 معاملة خلو طرف (تقاعد، استقالة، نقل) خلال العام الماضي.