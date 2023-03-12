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"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

12 آذار / مارس 2023 11:29

كتلة الصحفى
كتلة الصحفى

غزة- وكالة الراي 
نظمت لجنة الصحفيات في كتلة الصحفي بغزة لقاء ترفيهيا لصحفياتها على هامش يوم المرأة العالمي في استراحة أنطاليا بغزة.

وبينت "نائب رئيس الكتلة" سميرة نصار أهمية اللقاءات الترفيهية التي تحمل طابعا اجتماعيا وتسهم في التفريغ لدى الصحفيات وتخفيف ضغوط العمل وتمثل فرصة للتعارف وتبادل الخبرات.

وأكدت اهتمام الكتلة بقطاع الصحفيات اللاتي يتواجدن الآن بأعداد كبيرة في جميع وسائل الإعلام ويسهمن بدور بارز في أداء الرسالة الإعلامية خاصة في الجوانب الاجتماعية والتربوية.

بينما دعت ضيفة اللقاء م.منى سكيك المهتمة بشئون المرأة الصحفيات لإيلاء مزيد من الاهتمام للقضايا التربوية للجيل الناشيء في ظل التدفق المعلوماتي غير المسبوق الذي يتعرضون له.

وبينت أهمية دور الإعلام في الحفاظ على الموروث الثقافي والمجتمعي والقيم الدينية والاخلاقية لدى الأجيال الجديدة بما يضمن عدم انسلاخها عن مجتمعاتها وقيامها بدورها في البناء .
 

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"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

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