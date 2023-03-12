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توجيه الشمال يفتتح برنامج "الريادة الشرطية الثاني" للشرطة

12 آذار / مارس 2023 12:20

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غزة- وكالة الراي 

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالتعاون مع شرطة محافظة شمال غزة برنامج "الريادة الشرطية" الثاني بمشاركة 25 ضباطاً وفرداً من شرطة المحافظة،بمقر مركز شرطة مكسر جباليا شمال غزة.

وأوضح توجيه الشمال أن البرنامج يشمل عدة محاور وموضوعات من بينها "المفاهيم الأمنية والشرطية، والقيادة والإدارة، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرار، والعلاقة بين الشرطة والمجتمع.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المفاهيم الشرطية والأمنية، وتعزيز العلاقة بين الشرطة والمواطن، والمجتمع، والذي ياتي بواقع 20 ساعة تدريبية

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