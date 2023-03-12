"عرين الأسود": مقاتلونا اشتبكوا من مسافة صفر مع الاحتلال

نابلس – وكالة الرأي:

كشفت مجموعات "عرين الأسود" اليوم الأحد، تفاصيل استشهاد ثلاثة من مقاتليها خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "عرين الأسود" في بيان وصل "الرأي" نسخة منه: "بعد رصدٍ دقيق لوحدة غولاني الصهيونية على حاجز صرة الاحتلالي تحركت إحدى مجموعتنا المقاتلة لنصب كمين لهذه الوحدة والاشتباك معهم، وبعد أن تبيّن لنا بأن عناصر هذه الوحدة ينصبون كميناً لمجموعتنا القتالية قرر أبطالنا في المجموعة التسلّل لإيقاع جنود هذه الوحدة في كمينٍ أكبر وأوسع، وشاءت إرادة المولى عز وجل ووقع الاشتباك من مسافة الصفر قبل أن يتوزع مقاتلونا في المنطقة ، فارتقوا شهداء مقبلين غير مدبرين".

ونعت شهدائها الثلاثة، وهم: جهاد الشامي، وعدي الشامي، ومحمد الدبيك، مؤكدةً أن الدماء النازفة من نابلس الى جنين مروراً بكل شبرٍ في فلسطين لن تُزيدها إلا اصراراً على مواصلة طريق النصر والتحرير .

ووجهت رسالة لجماهير شعبنا قالت فيها: "لا تجزعوا فجنود العرين كُثُر ولا يعلمهم الا الله، وإن ترجّل فارس سيحل مكانه مئة فارس، ولا تأبهوا للمنبطحين المستسلمين دُعاة الذل وأهل الخزي والعار، تماسكوا تماماً والتفّوا حول مقاومتكم التي تفديكم بخيرة رجالها".

وخاطبت الاحتلال بالقول: "إن انجازكم الذي تتدّعونه بتصفية مقاتلينا ما هو إلا رسالة أخرى لكم، لنؤكد لكم من جديد بأن عرين الأسود تتحرك باحثةً عنكم في كل مكانٍ وزمان، وستجدوننا في الظلام الحالك وفي وضح النهار، ستجدون أسودنا تحت الحجر وخلف الشجر، سنخرج لكم من قلب الصخر ونهبط لكم من السماء، ولقد حملنا على عاتقنا أن نحاصركم ونكسر هيبتكم ونمرّغ رؤوسكم بالتراب، فنحن لسنا كغيرنا إما أن نعيش أعزاء او فلتكن حرباً طاحنة بيننا وبينكم".

وأضافت في رسالتها للاحتلال: "تخطئون بتقديراتكم دائماً، فعرين الأسود عصيٌ على الانكسار ولا تهزّه مصائب الدنيا، وعليه فإن سلسلة عمليات الثأر مستمرة وما عليكم الآن إلا أن تستعدّوا لموجة جديدة من عملياتنا بتوقيع من ذئابنا المنفردة في عرين الأسود".