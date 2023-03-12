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من خلال المنظار الجراحي عبر الأنف

الشفاء الطبي والوفد البريطاني يجريان تدخلاً جراحياً لاستئصال ورم دماغي

12 آذار / مارس 2023 12:41

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غزة- وكالة الراي 
تمكن الطاقم الطبي المحلي المتخصص بجراحة الدماغ والأعصاب برئاسة د.حسام أبو خضير وبمشاركة الوفد الطبي البريطاني من معاينة 50 مريضا كان قد تم اختيارهم مسبقا، بالإضافة إلى إ جراء 10 عمليات جراحية صعبة ومعقدة لأورام الدماغ والعمود الفقري.

وأفاد د. خضير أنه ولأول مرة في مجمع الشفاء تمكن الطاقم المحلي لجراحة الدماغ والأعصاب وبمشاركة الوفد الطبي البريطاني من اجراء عملية جراحية لاستئصال ورم دماغي في الغدة النخامية عن طريق المنظار الجراحي من الأنف تكللت بالنجاح ، لمريضة كانت تعاني من زيادة في هرمون النمو.

و أشاد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية بالجهود المقدرة التي قدمها الوفد الطبي البريطاني خلال زيارته لقطاع غزة منذ عدة أيام , و أن ما قدمه الوفد من اسهامات نوعية في تقديم الرعاية والمتابعة العلاجية والجراحية لمرضى قطاع غزة المحاصر ، لتخفيف معاناتهم وآلامهم واجراء العمليات الجراحية النوعية لهم ومساعدتهم في تدريب الطواقم المحلية ، كما وتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع الكوادر الصحية في جميع الأقسام خاصة في أقسام العمليات والعناية المركزة والعلاج الطبيعي وغيرهم.
 

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