" الزراعة " تقوم بجولة إرشادية لمزارعي الخضار والبستنة الشجرية بخانيونس

غزة- وكالة الراي

نفذت دائرة الارشاد و خدمات المزارعين في محافظة خان يونس، جولة ارشادية على مزارعي الخضار( البطاطس والفلفل ) بالاضافة الى تجربة زراعة التين داخل الدفيئات الزراعية وذلك في منطقة ميراج بالمحافظة.

وقدم مهندسو الزراعة المعاملات الزراعية لمحصول البطاطس والفلفل وذلك للحفاظ على النبات ومن اهمها طرق التسميد حسب احتياجات المحصول من عمره مما تزيد من كفاءة الانتاج بالاضافة الى طرق الري .

في ذات السياق، تابع المهندسون عملية تنفيذ تجربة زراعة التين داخل الدفيئات الزراعية، مشددين على ضرورة أهمية اتباع الطرق الصحيحة في العوامل المؤثرة في زراعة التين .

بدورهم ، أشاد المزارعون بدور وزارة الزراعة في تقديم الارشادات الفنية من اجل النهوض بالقطاع الزراعي والحفاظ مزروعاتهم.



