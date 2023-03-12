الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين

جنين – وكالة الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، حملة دهم وتفتيش في قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ل، أن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية رمانة، وداهمت منزل المواطن محمود أبو بكر، وفتشته بحجة البحث عن نجله كامل، حيث لم يكن متواجدا في المنزل. كما داهمت نادي وصالون حلاقة يعود للمواطن رباح أبو حماد ودققت في هويات زبائنه، فيما سلمت شابا من عائلة إغبارية بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً في محيط المدارس، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أُطلقت خلالها القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.