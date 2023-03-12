وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تحتفل بتكريم الفائزين في المسابقة المهنية وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد الزراعي ينفذ جولات ميدانية على مزارعي الدفيئات بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية " الزراعة " تقوم بجولة إرشادية لمزارعي الخضار والبستنة الشجرية بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية: أنفقنا أكثر من 136 مليون شيقل خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية العمل ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية دائرة القياس تشرف على معايرة سيارات الوقود الناقلة من المعابر للمحطات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يشرع بتنفيذ الحملة الإرشادية لمعالجة القلق من الامتحانات وكالة الرأي الفلسطينية "المعهد العالي للقضاء "يخرج دفعة جديدة من المحكمين وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية الشفاء الطبي والوفد البريطاني يجريان تدخلاً جراحياً لاستئصال ورم دماغي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين

12 آذار / مارس 2023 03:37

الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين
الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين

جنين – وكالة الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، حملة دهم وتفتيش في قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ل، أن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية رمانة، وداهمت منزل المواطن محمود أبو بكر، وفتشته بحجة البحث عن نجله كامل، حيث لم يكن متواجدا في المنزل. كما داهمت نادي وصالون حلاقة يعود للمواطن رباح أبو حماد ودققت في هويات زبائنه، فيما سلمت شابا من عائلة إغبارية بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً في محيط المدارس، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أُطلقت خلالها القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟