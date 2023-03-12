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مستعربون يعتقلون شاباً من القدس

12 آذار / مارس 2023 06:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلةوكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن وحدة إسرائيلية خاصة "مستعربين" هاجمت مركبة يستقلها مواطن لم تعرف هويته بعد، واعتقلوه من داخلها.

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