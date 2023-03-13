الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا من الضفة

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 15 مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سعيد الشريدة من مدينة نابلس والشقيقين محمد وبراء فتحي القرعاوي من مخيم نور شمس بطولكرم.

وأوضح المكتب، أن القوات اعتقلت كلا من: نهاد حمدان من بلدة بيت سيرا غرب رام الله ومحمد أبو عواد من مدينة البيرة وعبد المعطي الريماوي من بلدة بيت ريما غربا، والأسير المحرر صالح محمود شكارنة من بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معين الزهور ومحمد العصافرة وأسيد صبري الزهور وعماد الزهور من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، والشاب موسى أيمن القواسمي من الخليل والشيخ أحمد محمد الحروب وإسماعيل حسين الحروب ومحمد الحروب من دير سامت غربا، ثم تم الإفراج عن ثلاثتهم لاحقا.