الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا بشكل عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع سقوط امطار متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر يوم الأربعاء تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والاخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا حيث تعود الاجواء إلى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.