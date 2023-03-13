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لا تتجاهلها.. 4 خطوات ضرورية قبل تنزيل أي تطبيق على هاتفك

13 آذار / مارس 2023 08:33

لا تتجاهلها.. 4 خطوات ضرورية قبل تنزيل أي تطبيق على هاتفك
لا تتجاهلها.. 4 خطوات ضرورية قبل تنزيل أي تطبيق على هاتفك

يعتقد بعض مستخدمي هواتف أندرويد أن تنزيل تطبيقات مباشرة من "غوغل بلاي" أو "بلاي ستور" سلوك آمن ولا يشكل أي خطر على أجهزتهم، لكن هذا الأمر غير صحيح.

وقال خبراء في الأمن السيبراني لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن هناك خطوات ضرورية يجب على كل مستخدم أندرويد أن يتحقق منها عند تنزيل أي تطبيق جديد.

وأضافوا: "في بعض الأحيان تشق التطبيقات الخطيرة طريقها إلى متجر تطبيقات بلاي ستور، الأمر الذي يؤدي إلى خداعك أو اختراق هاتفك".

وقدّم غرانت ويات، النصائح الآتية للاستخدام الآمن لمتجر التطبيقات على هواتف أندرويد:

  • التنزيلات: أول قاعدة يجب الانتباه إليها هي عدد تنزيلات التطبيق المراد تحميله.. إذا كان عدد التنزيلات منخفضا، فمن المحتمل أن يكون تطبيقا مزيفا.
  • التصريحات: من المهم جدا التحقق من التصريحات "PERMISSIONS"، التي يطلبها التطبيق.. فإذا كانت التصريحات لا تتطابق مع وظيفة التطبيق، فلا ينصح بتحميله. فعلى سبيل المثال، لماذا سيحتاج تطبيقا للصور تصريحا للاطلاع على رسائلك النصية أو جهات الاتصال الخاصة بك؟
  • الوصف: إذا كان وصف التطبيق مكتوبا بلغة إنجليزية غير دقيقة، أو يبدو أنه من صنع "روبوت"، فيجب الحذر من هذا التطبيق.
  • الشركة المصنعة: يجب التأكد من "صاحب التطبيق" والبحث عليه في محركات البحث، لأنه سيعطيك لمحة عن مصداقيته.

ونصح ويات مستخدمي أندرويد بالإبلاغ عن التطبيقات المزيفة في حال مصادفتها على "بلاي ستور" للحفاظ على متجر آمن، مشيرا إلى أن "غوغل" تقوم دوريا بالتحقق من التطبيقات المنشورة على متجرها.

وأضاف: "وإذا قمت بتنزيل تطبيق مزيف عن طريق الخطأ، فاحذفه على الفور".

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