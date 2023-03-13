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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

13 آذار / مارس 2023 09:02

القدس المحتلة – وكالة الرأي :

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

وتواصلت الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لتهويده.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات يوميه من قبل المستوطنين، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

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