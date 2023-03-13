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للدورة الشتوية 2023

رابط فحص .. "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل

13 آذار / مارس 2023 09:03

مقر وزارة التربية والتعليم
مقر وزارة التربية والتعليم

غزةوكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الإثنين، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الشتوية 2023.

وقالت الوزارة، إنه بإمكان الطلبة الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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