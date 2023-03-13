رابط فحص .. "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الإثنين، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الشتوية 2023.
وقالت الوزارة، إنه بإمكان الطلبة الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط التالي اضغط هنا.
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13 آذار / مارس 2023 09:03
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