رابط فحص .. "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الإثنين، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الشتوية 2023.

وقالت الوزارة، إنه بإمكان الطلبة الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط التالي اضغط هنا.