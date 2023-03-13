الاحتلال يهدم خيمة إيواء لعائلة أبو عيش بعد هدم منازلهم في عكا

عكا - وكالة الرأي :

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، خيمة لعائلة أبو عيش في مدخل مدينة عكا الشرقي، والتي نصبتها العائلة لإيواء أطفالها بعد هدم منازلها الأربعة، في شباط/ فبراير الماضي.

وقالت مصادر محلية إن قوات شرطة الاحتلال اقتحمت مكان إقامة الخيمة وفرضت طوقاً على المكان، ومنعت الأهالي من الاقتراب، واعتقلت نظمي وإبراهيم ومهند أبو عيش.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق منازل أربع عائلات عربية في مدينة عكا، يسكنها ما يزيد عن عشرين نفرا، وهي مقامة منذ أكثر من سبعين عاما، بذريعة البناء دون ترخيص.

والمنازل الأربعة تعود لعائلة نظمي أبو عيش، وعائلة نبيل أبو عيش، وعائلة أحمد أبو عيش، وعائلة إيفا أبو عيش، إلى جانب تل نابليون، شرقي عكا.

وكان الاحتلال قد أصدر قرارا فوريا بتنفيذ هدم المنازل الأربعة في المنطقة الشرقية من مدينة عكا، التي كانت مبنية على مساحة إجمالية قدرها ثلاثة دونمات تسكنها أربع عائلات.