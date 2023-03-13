وكالة الرأي الفلسطينية تظاهرة في واشنطن ضد زيارة سموتريتش للولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2481) الاثنين13 مارس 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم خيمة إيواء لعائلة أبو عيش بعد هدم منازلهم في عكا وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يطّلع على واقع عمل محاكم غزة وكالة الرأي الفلسطينية رابط فحص .. "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "شيخ الأسرى" يعانق الحرية اليوم بعد اعتقال 17 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية ذكرى يوم الجريح الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية تركيا.. العلماء يرصدون انبعاث غاز مشع من التربة بمستويات كبيرة وكالة الرأي الفلسطينية الفجوة تتسع في الدوري المصري.. هزيمة خامسة للزمالك
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم خيمة إيواء لعائلة أبو عيش بعد هدم منازلهم في عكا

13 آذار / مارس 2023 09:41

مكان إقامة الخيمة
مكان إقامة الخيمة

عكا - وكالة الرأي :

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، خيمة لعائلة أبو عيش في مدخل مدينة عكا الشرقي، والتي نصبتها العائلة لإيواء أطفالها بعد هدم منازلها الأربعة، في شباط/ فبراير الماضي.

وقالت مصادر محلية إن قوات شرطة الاحتلال اقتحمت مكان إقامة الخيمة وفرضت طوقاً على المكان، ومنعت الأهالي من الاقتراب، واعتقلت نظمي وإبراهيم ومهند أبو عيش.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق منازل أربع عائلات عربية في مدينة عكا، يسكنها ما يزيد عن عشرين نفرا، وهي مقامة منذ أكثر من سبعين عاما، بذريعة البناء دون ترخيص.

والمنازل الأربعة تعود لعائلة نظمي أبو عيش، وعائلة نبيل أبو عيش، وعائلة أحمد أبو عيش، وعائلة إيفا أبو عيش، إلى جانب تل نابليون، شرقي عكا.

وكان الاحتلال قد أصدر قرارا فوريا بتنفيذ هدم المنازل الأربعة في المنطقة الشرقية من مدينة عكا، التي كانت مبنية على مساحة إجمالية قدرها ثلاثة دونمات تسكنها أربع عائلات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟