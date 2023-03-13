وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يجري عدة عمليات بجراحة قلب أطفال وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأندونيسي يتفقد مركز "نورة الكعبي" لغسيل الكلى وكالة الرأي الفلسطينية تظاهرة في واشنطن ضد زيارة سموتريتش للولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2481) الاثنين13 مارس 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم خيمة إيواء لعائلة أبو عيش بعد هدم منازلهم في عكا وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يطّلع على واقع عمل محاكم غزة وكالة الرأي الفلسطينية رابط فحص .. "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "شيخ الأسرى" يعانق الحرية اليوم بعد اعتقال 17 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية ذكرى يوم الجريح الفلسطيني
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: قضية الجرحى وطنية بامتياز ولا يمكن تجاوزها

13 آذار / مارس 2023 10:27

جرحى من مصابي مسيرات العودة
جرحى من مصابي مسيرات العودة

غزة - وكالة الرأي :

أكد رئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" زاهر جبارين، أن قضية الجرحى وطنية بامتياز ولا يمكن نسيانها أو تجاوزها.

وقال جبارين خلال تصريح صحفي وصل "وكالة الرأي" في ذكرى يوم الجريح الفلسطيني الذي يوافق اليوم، إن دماء الجرحى والشهداء لن تضيع سدى، مؤكداً أن المحتل لن يفلح في الإفلات من المحاكمة على الجرائم التي اقترفها ويقترفها في كلّ يوم بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد ساحات الوطن.

وأكد أن للجرحى الحق في الحصول على حقوقهم كاملة دون نقص أو تمييز؛ فكلّهم أبناء الوطن، وكلّهم قدَّموا وضحّوا من أجل فلسطين.

وشدد على أن خيار المقاومة سيبقى الخيار الاستراتيجي في التعامل مع الاحتلال الصهيوني المجرم، مهما بلغت التضحيات، ومهما قدّم من شهداء وجرحى وأسرى على طريق النصر والتحرير.

وأضاف: "نجدّد العهد مع جرحانا الأبطال في يومهم الوطني، بأن نبقى الأوفياء لهم، وسنمضي معهم على درب المقاومة الشاملة، حتى انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة، ودحر الاحتلال عن أرضنا".

وقال إن الجرحى في يومهم يسطّرون أنموذجاً فريداً من الصمود والتحدي والإصرار على الثبات في طريق المقاومة والنضال والتمسّك بالحقوق والثوابت.

وتابع: "فهم وإنْ فقدوا قطعاً من أجسادهم، لكنَّهم لم يفقدوا حبّهم للأرض وفي القلب منها القدس والأقصى؛ حيث جاد أكثر من ربع مليون جريح بدمائهم من أجل فلسطين، تخضبت أرضها بدمهم الطاهر، فأنبتت زهراً للحرية، وتنوَّعت جراحاتهم وآلامهم، لكنَّهم لم ييأسوا من استكمال مسيرتهم النضالية".

وترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، ووجه الشكر والتقدير والدعاء للجرحى والأسرى وذويهم وعوائل الشهداء، مشيداً بصبرهم وثباتهم ومقاومتهم للاحتلال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟