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ضمن فعاليات يوم الجريح الفلسطيني

"حماس" تطلق حملة لزيارة 5 آلاف جريح في غزة

13 آذار / مارس 2023 10:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

يطلق ملف الجرحى في مكتب الشهداء والجرحى والاسرى في حركة حماس، عصر اليوم الإثنين، حملة لزيارة 5 آلاف جريحي فلسطيني من كافة محافظات قطاع غزة، وذلك ضمن فعاليات يوم الجريح الفلسطيني الذي يوافق اليوم.

وذكر المكتب في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه، أن قيادات وكوادر حركة حماس في كافة المناطق، ووجهاء ونخب المجتمعية ستشارك في الحملة.

وأكد أن الحملة تأتي في إطار تعزيز صمود جرحانا الميامين الذين جادوا بدمائهم وأجسادهم في كافة محطات المواجهة التي خاضها شعبنا مع المحتل الغاصب.

وقال المكتب: "إن الوفاء لجرحانا البواسل والعمل لأجل التخفيف عنهم هو دورنا الذي لن نتخلى عنه، ومسؤوليتنا التي سنواصل تأديتها بكل أمانة، ولن ندخر وسعا في السعي بكل الطرق لمزيد من العمل الدؤوب والمتواصل وصولا لتحقيق أعلى درجة ممكنة من راحتهم وسلامتهم".

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