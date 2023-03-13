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الاحتلال يؤجل جلسة الأسير خليل عواودة

13 آذار / مارس 2023 01:07

الأسير خليل عواودة
الأسير خليل عواودة

رام الله – وكالة الرأي :

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جلسة النظر في لائحة "الاتهام" المقدمة ضد الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، حتى الـ24 من شهر آذار/ مارس الجاري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال أجلت الجلسة بسبب عدم إحضاره للمحكمة، لسوء وضعه الصحي على أثر إضرابه عن الطعام، الذي خاضه العام الماضي رفضًا لاعتقاله الإداري واستمر لمدة 172 يومًا، قبل توجيه لائحة الاتهام له.

وأكد عبد ربه أن الأسير عواودة كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الأول الماضي، بعد الإضراب، إلا أنّ سلطات الاحتلال قبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتّى اليوم، وجرى نقله مؤخرا إلى سجن "عوفر"، علمًا أن عائلته منذ تعليق إضرابه لم يسمح لها بزيارته.

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