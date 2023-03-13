"التشريعي" يهنئ فؤاد الشوبكي بالحرية من سجون الاحتلال

غزة - وكالة الرأي:

هنأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، الأسير المحرر اللواء فؤاد الشوبكي، بالحرية بعد اعتقال دام 17 عامًا في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأكد د. بحر في تصريح صحفي، على أن تحرر الشوبكي يعد عرسًا وطنيًا فلسطينيًا، وانتصارًا لإرادة الأسرى على السجان، مشيدًا بصبر وثبات المحرر الشوبكي طيلة سنوات الأسر، والتي تعكس إيمانه الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية.

وشدد د. بحر على أن قضية الأسرى كانت وستبقى على رأس أولويات شعبنا الفلسطيني حتى تحريرهم، مؤكدا على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى والأسيرات.