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وزارة الأسرى: الاحتلال ماضٍ في مخطط قتل الأسير أحمد مناصرة

13 آذار / مارس 2023 05:32

الأسير أحمد مناصرة
الأسير أحمد مناصرة

غزة - وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن تمديد الاحتلال الإسرائيلي عزل الأسير أحمد مناصرة لستة أشهر أخرى هو إصرار على المضي في مخطط قتله وتصفيته من قبل الاحتلال.

وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "وكالة الرأي": هذا القرار ويعكس حجم السادية التي يتعرض لها الأسير الشبل مناصرة، منذ لحظة اعتقاله وصولا إلى عزله الذي يتواصل منذ نحو عامين.

وأكدت الوزارة، أن الاحتلال ما يزال يرتكب جرائمه بحق الأسرى ويصعد من حربه على حقوقهم على مرأى ومسمع من المؤسسات الدولية، التي تتبنى مفاهيم وأفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكنها تسجل غيابا كاملاً أمام حقوق الأسرى الفلسطينيين، وما قضية الأسير مناصرة إلا جزءًا بسيطا من هذه الجرائم. على حد وصفها.

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة  رغم وضعه النفسي الخطير.

وأوضح المحامي خالد زبارقة أن محكمة الاحتلال مددت عزل الأسير أحمد مناصرة (21 عاما) مدة 6 شهور جديدة رغم وضعه النفسي الخطير، حيث توجه سابقا 36 خبيرا  نفسيا إلى رئيس  دولة  الاحتلال بطلب الإفراج عنه بسبب تردي حالته الصحية والنفسية داخل معتقلات الاحتلال.

وكانت إدارة سجون الاحتلال حولت في الرابع عشر من نيسان الماضي، الأسير أحمد مناصرة من سجن "إيشل" في بئر السبع إلى قسم العزل في معتقل عسقلان.

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