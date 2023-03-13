وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة بالأوقاف تكرّم طلبتها المتفوقين في الفصل الدراسي الأول وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي: نرفض سياسات الاحتلال في القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال ماضٍ في مخطط قتل الأسير أحمد مناصرة وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة وكالة الرأي الفلسطينية بدران يُهاتف عائلة الشهيد "خروشة" ويشيد بتضحياته وكالة الرأي الفلسطينية حماس مهنأة الشوبكي بالحرية: تحرير الأسرى على رأس أولوياتنا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر الإفراج عن والد منفذ عملية "ديزنغوف" وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأسرى بغزة يُهنئ اللواء فؤاد الشوبكي بالحرية وكالة الرأي الفلسطينية فؤاد الشوبكي فور الإفراج عنه: أسرانا شهداء مع وقف التنفيذ وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" يهنئ فؤاد الشوبكي بالحرية من سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى والمحررين تهنئ عائلة اللواء فؤاد الشوبكي بحريته

13 آذار / مارس 2023 08:04

جانب من تسليم درع التكريم لعائلة الشوبكي
جانب من تسليم درع التكريم لعائلة الشوبكي

غزة - وكالة الرأي:

زار  وفد من وزارة الأسرى والمحررين برئاسة أ. بهاء الدين المدهون عائلة الشوبكي، للتهنئة بالإفراج عن شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، وذلك في زيارة لديوان العائلة بحي التفاح بمدينة غزة.

وقدم المدهون التهاني والتبريكات بالإفراج عن الأسير اللواء فؤاد الشوبكي بعد اعتقال دام 17 عامًا.

وفي ختام الزيارة، قدمت الوزارة درع التكريم للعائلة.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين، إن الاحتلال أفرج اليوم الاثنين، عن الأسير الشيخ فواد الشوبكي "83" عاماً من حي التفاح بمدينة غزة.

وذكرت في تصريح وصل "وكالة الرأي" أن الاحتلال أفرج عن الشوبكي من سجن عسقلان بعد اعتقال دام "17" عاماً، حيث تم إطلاق سراحه إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن الشوبكي هو الأسير الأكبر سنّاً في سجون الاحتلال، ويعاني من وضع صحي حرج ومصاب بأمراض  مزمنة كارتفاع ضغط الدم والقلب، وفي السنوات القليلة الماضية أصبح يعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته.

وذكرت أن جيش الاحتلال نفذ في يناير عام 2002 عملية عسكرية أسماها عملية سفينة نوح بهدف السيطرة على سفينة "كارين A" في البحر الأحمر، وادّعى أن السفينة تحمل معدّات عسكرية للفلسطينيين، واتّهم حينها الشوبكي بالمسؤولية المباشرة عنها، واعتبره العقل المُدبّر في تمويل، وتهريب سفينة الأسلحة.

 يذكر أن الأسير الشوبكي سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء، وقد اختطفته قوّات الاحتلال بتاريخ 14/3/2006، من سجن أريحا، مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه، وحكمت عليه المحكمة العسكرية للاحتلال بالسّجن الفعلي لمدة (20) عاماً، ولاحقاً تمّ تخفيضها إلى (17) عاماً، وقد تُوفيت زوجته في عام 2011 وحرم من وداعها، وله 6 أبناء، و9 أحفاد لا يعرف غالبيتهم.

WhatsApp Image 2023-03-13 at 5.15.57 PM WhatsApp Image 2023-03-13 at 5.16.13 PM
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟