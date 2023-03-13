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الحكم المحلي تعقد ورشة عمل لمناقشة ملف"الأودية الطبيعية في قطاع غزة"

13 آذار / مارس 2023 08:50

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غزة-الرأي:

عقدت وزارة الحكم المحلي الخميس الماضي ورشة عمل بشأن " الأودية الطبيعية في قطاع غزة" وبحضور الهيئات المحلية التي تمر هذه الأودية عبر نفوذها بهدف تحديد أراضي الأودية وتسجيلها بسجلات سلطة الأراضي.

بدوره أوضح م. حاتم أبو الطيف مدير عام الادارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني، ورئيس اللجنة المكلفة أن هدف الورشة هو جمع ودراسة ما يتوفر من معلومات حول مسارات هذه الأودية، ومخططاتها التفصيلية، والبنى التحتية القائمة إن وجدت؛ وكذلك للانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التخطيط والاستعداد المسبق من خلال تحديد مداخل وعبارات الأودية القائمة على السياج الفاصل وأيضا داخل نفوذ البلديات، مع فحص تأثير كل ذلك على السكان والأراضي المحاذية.

من جهته استعرض م. سائد القيشاوي مسئول ملف الأودية، وعضو اللجنة المكلفة بعرض تقديمي لشرح الموضوع، وذلك بالاستعانة بعدد من الخرائط التوضيحية لتلك الأودية ومساراتها.

وأوضح م.القيشاوي أنه يجري داخل قطاع غزة 18 وادياً موسمياً، يمتد بعض منها خلف السياج الفاصل، كما أوضح لممثلي البلديات طبيعة المعلومات المطلوب جمعها من طرف البلديات المعنية.

وفي الختام تم فتح باب النقاش والاستماع لعدد كبير من المداخلات الهامة من طرفهم.

وخلص النقاش إلى ضرورة عقد لقاءات إضافية، وإجراء مزيد من البحث والدراسات بجانب الزيارات الميدانية، وذلك لاستكشاف المزيد من الوقائع الميدانية وتحديد المسارات المائية بدقة أكبر، كذلك دراسة الواقع الحضري، وتحديد البؤر الساخنة التي تفيض في زمن المنخفضات الجوية العميقة والعمل على رفع التوصيات المناسبة بالخصوص.
 

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