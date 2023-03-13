نتنياهو: لا توجد فرصة لحل الحكومة رغم الاحتجاجات الواسعة

الداخل المحتل-الرأي:

نقلت المواقع العبرية عن رئيس وزراء الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، قوله: " لا يمكنني حل الحكومة وستبقى قوية على الرغم من الاحتجاجات على الإصلاحات القانونية".

وتابع نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود اليوم الإثنين: "إنه لا توجد فرصة لحل هذه الحكومة، هذا التحالف جدار حديدي، لا أريد أن اتحدث على آمال كاذبة في أن هذه الحكومة ستنهار، فهي قوية".

وأضاف: "كلنا نشهد هجوما غير مسبوقا من قبل القنوات الإعلامية المعبأة ضد الحكومة ولصالح معارضي الإصلاح القانوني، نرى البث المباشر واستطلاعات الرأس المنحازة والأخبار المزيفة على مدار 24 ساعة ولا تتوقف للحظة، وعلينا محاربة الأكاذيب وقول الحقيقة".

وأعرب نتنياهو عن أمله بوجود مسؤولين في المعارضة مستعدين للتحدث والتفاوض، قائلا :"آمل أن يستجيبوا لدعوتنا لأن هذا سيساعد الديمقراطية الإسرائيلية فقط وسيساعد أيضًا في تحديد الإصلاح المتفق عليه الذي نرغب في تمريره هنا".

وأوضح أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو التحدث ومحاولة التوصل إلى اتفاقيات، ولم يفت الأوان بعد.

عكا.