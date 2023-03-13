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سرايا القدس تعلن اختتام مناورتها العسكرية في غزة

13 آذار / مارس 2023 09:49

سرايا القدس
سرايا القدس

غزة-الرأي:

قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة: "إن الفعل الجهادي للمقاومة سيزداد اشتعالاً وتوقداً عبر الكتائب والتشكيلات العسكرية في جنين، ونابلس، وطوباس، وقباطية، والخليل، وبلاطة، وجبع، وباقي مدن الضفة الغربية المحتلة".

وأكد أبو حمزة في كلمة له عقب اختتام سرايا القدس مناورة عسكرية في قطاع غزة، على أن مناورة "الوفاء لضفة الثوار" تأتي وفاء لشهدائنا ولأبطالنا ومجاهدينا في الضفة الغربية المنتفضة، وفي إطار الاستعداد والتجهيز بجانب المشاغلة والقتال في كل الساحات، ضمن فلسطين الجغرافيا الواحدة حتى التحرير.

واختتمت سرايا القدس، مناورة "الوفاء لضفة الثوار"، والتي تأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مقاتلي السرايا، حيث نُفذت على بعد أمتار معدودة من السياج الزائل للكيان (الإسرائيلي).

وأعلن أبو حمزة عن اختتام مناورة "الوفاء لضفة الثوار" برفقة عشرات المقاتلين من أبناء سرايا القدس، والتي تضمنت الإعداد والتدريب والتجهيز ومحاكاة السيناريوهات والخطط العملياتية المختلفة للتعامل مع جيش الاحتلال، "دفاعاً واقتحاماً صداً واختراق رماية وتوجيه".

وشدد على أن الفعل الجهادي للمقاومة سيزداد اشتعالاً وتوقداً؛ "كتعبير أصيل عن قرار مواصلة المقاومة".

وأوضح الناطق أبو حمزة أن مناورة "الوفاء لضفة الثوار" اشتملت على رمايات صاروخية ومدفعية تجاه أهداف افتراضية، حقق فيها نتائج متقدمة، فضلاً عن المناورة العسكرية بالذخيرة الحية التي شاركت بها الوحدات القتالية المختلفة في سرايا القدس، والتي حاكت واقع الحرب والقتال.

وذكر أن المناورة نتاج عمل دؤوب وإعداد متواصل على أيدي "الثلة المجاهدة المخلصة المؤمنة بعدالة قضيتها ووعد ربها بالنصر والتمكين".

وشدد أبو حمزة على أن المناورة عكست كفاءة عالية في المقاتلين والأداء العسكري، مجددًا العهد والوعد لكل الأحرار بالثبات على طريق المقاومة وخط الشهادة.

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