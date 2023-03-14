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الاحتلال يداهم عددا من المنازل في قرية رمانة غرب جنين

14 آذار / مارس 2023 08:31

photo_٢٠٢٣-٠٣-١٤_٠٣-٠٤-١٢
photo_٢٠٢٣-٠٣-١٤_٠٣-٠٤-١٢

جنين - وكالة الرأي:

 داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل في قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية رمانة وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وصادرت هواتف خلوية، عرف من أصحاب المنازل: زهير الأحمد، ومحمود أبو بكر، ومنازل أشقائه جميل ومحمد.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين ساري، وفرج، وعبد الله، وعاصم وحسام صبيحات، وشوكت، وعرفات، ومحمد ذياب عمور، وأوقفت العمال المتجهين إلى عملهم ودققت بهوياتهم.  

يشار إلى أن قرية رمانة تتعرض لاقتحامات شبه يومية من قبل جيش الاحتلال الذي ينصب الحواجز على مدخلها ويعيق حركة أهالي القرية.

 

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