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5 توابل استخدمها لتعزيز الهضم ومحاربة التهابات الأمعاء.. منها الكزبرة

14 آذار / مارس 2023 08:31

5 توابل استخدمها لتعزيز الهضم ومحاربة التهابات الأمعاء.. منها الكزبرة
5 توابل استخدمها لتعزيز الهضم ومحاربة التهابات الأمعاء.. منها الكزبرة

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي وعرضة للانتفاخ، يمكنك الطهي باستخدام المكونات التي تساعد في تقليل أعراض الانتفاخ والانزعاج، واحدة من أكثر الطرق لفعل ذلك هي تخزين مطبخك بالتوابل الصديقة للأمعاء، وفقًا لما نشره موقع "wellandgood".

5 توابل لصحة الجهاز الهضمي
1. الكركم
يُعرف الكركم أيضًا باسم التوابل الذهبية، وهو أحد أقوى التوابل المضادة للالتهابات - ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مكونه الفعال "الكركمين"، وتشمل فوائده كل شيء من إمكانات تقوية الدماغ إلى المساعدة في القلق والتهاب المفاصل واستعادة التمارين، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتحسين أعراض متلازمة القولون العصبي   IBS

2. الزنجبيل
الزنجبيل حصل على مكان في قائمة التوابل المعتمدة للمعدة ، يعتبر شاي الزنجبيل أحد أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا (وفعالية) لاضطراب المعدة، هذه التوابل معروفة بخصائصها الهضمية وقد تساعد في تقليل الانتفاخ وغيره من الانزعاج الهضمي.

3. الكزبرة
إنها البذور المجففة من نبات Coriandrum sativum هذه التوابل غنية بمضادات الأكسدة وقد ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات، قد يكون لها أيضًا فوائد في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك تقليل الانتفاخ وتحسين حركات الأمعاء.

قد تعمل الكزبرة أيضًا على تحسين انتفاخ البطن والإسهال وعسر الهضم والغثيان ،عن طريق تحفيز الكبد لزيادة إفراز الصفراء وأنزيمات الجهاز الهضمي الأخرى التي تزيد من عمل الجهاز الهضمي ، وبالتالي تقصير وقت مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي.

4. الشمر
الشمر يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام، إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فقد ترغب في الحصول على جرة مخصصة من الشمر وإقرانها مع الكركم في سلطة أو حساء

5. القرفة
هذه التوابل الدافئة ليست فقط لذيذة ؛ إنه أيضًا صحي بشكل كبير نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وتشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين الهضم.

 

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