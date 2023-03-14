الأسرى يواصلون "العصيان" لليوم الـ29 توالياً

غزة - وكالة الرأي:

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ29 توالياً، خطوات العصيان والاحتجاج ردًا على إجراءات إدارة السجون والوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" بحقهم.

وأوضحت وزارة الأسرى والمحررين أن خطوات الأسرى اليوم الثلاثاء، تتمثل بارتداء ملابس الشاباص وتنفيذ إرباك ليلي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، والهتاف الموحد "حرية..حرية" تزامنًا مع مسيرات الغضب في كافة المحافظات.

وفي تصريح صحفي وصل "وكالة الرأي"، دعت الوزارة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحاشدة في الفعاليات التي ستُقام اليوم تلبية لنداء الأسرى داخل السجون.

وذكرت أن الفعاليات ستبدأ اليوم الساعة 10:30 صباحا بتظاهرة إلكترونية في قاعة القدس بوزارة الأوقاف بغزة للتغريد على وسم (#الشعب_يريد_تحرير_الأسير)، وإقامة مسيرات الغضب الساعة 7:30 مساء في مراكز المدن والمحافظات على امتداد الوطن.