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"القدس الدولية" توجه رسالة مهمة للأردن حول "الأقصى"

14 آذار / مارس 2023 09:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عمّان - وكالة الرأي:

ناشدت مؤسسة القدس الدولية المملكة الأردنية الهاشمية، بفتح باب الاعتكاف في المسجد الأقصى بدءًا من الليلة الأولى من شهر رمضان، مؤكدة على أن فتح الأقصى للاعتكاف من بداية شهر رمضان من أوجب الواجبات لتعزيز الحضور الإسلامي في المسجد وتثبيت هويته الإسلامية.

وقالت المؤسسة في رسالة أرسلتها إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية محمد أحمد الخلايلة: إنّ المسجد الأقصى هو شقيق المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق النصوص الشرعية الثابتة، وهذه المساجد الثلاثة مخصوصة بالرباط، وكانت مفتوحة تاريخيًا للمصلين ليل نهار على مدى أيام العام، وتساءلت: طالما المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يزالان مفتوحين في رمضان وفي غيره للمعتكفين.

وتساءلت: لماذا يُفرد المسجد الأقصى بالإغلاق طوال أيام السنة ويقتصر الاعتكاف فيه على العشر الأواخر من رمضان؟

وأشارت المؤسسة إلى أنّ لفتح باب الاعتكاف في الأقصى أثرًا كبيرًا في تمكين أهل فلسطين من القدوم إلى المسجد والرباط فيه، وكثير منهم يعبُرون الحواجز أو يقفزون عن الجدار في رحلة حافلة بالعناء والمخاطرة، فإذا ما وجدوه يقفل ليلاً اضطروا أن يقصروا حضورهم على يومٍ واحد؛ بينما لو فتح لهم للاعتكاف لبقوا فيه ليالي طويلة..

وأكّدت أنّ الواجب، أمام تشدّد الاحتلال وتعجيزه المصلّين والمرابطين، هو تسهيل وفودهم وتعزيز رباطهم، والحدّ الأدنى لذلك هو أن يضمنوا أنّ المسجد مفتوحٌ لهم للاعتكاف.

وقالت المؤسسة في رسالتها: إنّ الأقصى يتعرّض في شهر رمضان لهجمات شرطة الاحتلال واقتحامات مستوطنيه، خصوصًا مع توظيفهم الأعياد التوراتية كمواسم عدوانٍ على المسجد.

ولفتت إلى أنّ أمام تقاطع "عيد الفصح" العبري مع الأسبوع الثالث من رمضان من 6 إلى 2023/4/12، فإن العدوان الأعتى على الأقصى سيكون في هذه الأيام كما حصل في العام الماضي، ما يجعل فتح باب الاعتكاف من أوجب الواجبات لتعزيز الحضور الإسلامي في المسجد وإتاحة المساحة للمرابطين ليؤدّوا شعائرهم وعباداتهم وليثبّتوا الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى التي لا تقبل القسمة ولا المشاركة، وهو الثابت الذي لا خلاف عليه ولا حياد عنه، كما يؤكد الأردن بقيادته وحكومته وقواه الشعبية أمام مختلف الهجمات والاعتداءات، وهو الذي حمل المسؤولية التاريخية عن المسجد الأقصى إدارةً، وإعمارًا، ورعايةً.

وختمت المؤسسة رسالتها بمناشدة وزير الأوقاف ضرورة فتح الأقصى للاعتكاف بدءًا من الليلة الأولى من شهر رمضان، وإعلان ذلك للملأ لتعزيز شدّ الرحال إلى المسجد وإدامة الرباط فيه في هذه المرحلة التاريخية التي تتبنى فيها حكومة الاحتلال وأجهزته ومستوطنوه أجندة إحلالية تحلم بإزالته من الوجود وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه وعلى كامل مساحته.

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