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سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف مميز من الفئة Galaxy M

14 آذار / مارس 2023 09:04

سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف مميز من الفئة Galaxy M
سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف مميز من الفئة Galaxy M

من بين أبرز هواتف الفئة المتوسطة التي تم الكشف عنها هذا العام يأتي هاتف Galaxy M14 من سامسونغ الذي حصل على كاميرات ممتازة ومواصفات لا يستهان بها.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من البلاستيك والمعدن والزداج المضاد لصدمات والخدوش، أبعاده (166.8/77.2/9.4) ملم، وزنه 206 غرامات.

وحصل على شاشة PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5، ومعالج Exynos 1330، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDHC.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 200 يورو.

المصدر: ixbit

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