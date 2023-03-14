حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة والقدس

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

نفذت قوات الاحتلال الإٍسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق ومدن بالضفة الغربية المحتلة والقدس.

وعرف من بين المعتقلين حسب "مكتب إعلام الأسرى" المواطن أنس صلاح المساعيد من مخيم عايدة في بيت لحم، ونور إسماعيل أبو فنار من يطا جنوب الخليل والمحرر يوسف أبو اسنينة من الخليل أيضاً.

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال اعتقل كذلك الموطن بلال فقها من سنجل شمال رام الله.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال كلاً من عدي الضابط وعمار محيسن وعز الدين الفقيه وأيمن علقم وعيسى محمد علي ويزن سلامة ونصار الكسواني وأحمد الكسواني من القدس.