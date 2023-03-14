وكالة الرأي الفلسطينية "الشفاء الطبي "ينظم يوم علمي بالتزامن مع اليوم العالمي لأمراض الكلى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تشغيل جهاز " DEXA" لمرضى السرطان بمستشفى الصداقة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في شرق خان يونس ينظم فعالية صحية بمدرسة ابن النفيس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش تطوير قطاع النحل مع جمعية نحالين غزة وكالة الرأي الفلسطينية توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة غينيس وكالة الرأي الفلسطينية "حرية..حرية".. الحركة الأسيرة تبدأ احتجاجات "الثلاثاء الحمراء" وكالة الرأي الفلسطينية العاروري: نحذر الاحتلال من التمادي في انتهاكاته بحق الأقصى والأسرى وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2482 ) الأحد 14/3/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "الأعلى للرياضة يتابع مشاريع تطوير المرافق الرياضية بمحافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الأندية بالمجلس الأعلى للرياضة تعزز تعاونها مع مركز معا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

14 آذار / مارس 2023 09:26

المستوطنين في باحات الأقصى
المستوطنين في باحات الأقصى

القدس المحتلةوكالة الرأي :

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

وتواصلت الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لتهويده.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات يوميه من قبل المستوطنين، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟