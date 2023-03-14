أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

10:23"الشفاء الطبي "ينظم يوم علمي بالتزامن مع اليوم العالمي لأمراض الكلى

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟