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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

14 آذار / مارس 2023 09:29

غزة - وكالة الرأي :

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل 3.62 شيكل

سعر صرف الدينار مقابل 5.11 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل 3.89 شيكل

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