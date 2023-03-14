جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
سعر صرف الدولار مقابل 3.62 شيكل
سعر صرف الدينار مقابل 5.11 شيكل
سعر صرف اليورو مقابل 3.89 شيكل
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14 آذار / مارس 2023 09:29
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