وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم الشمال "يُكرم ثلة مميزة من طواقمه الإدارية والتدريسية وكالة الرأي الفلسطينية الغصين ينظم زيارة عمل لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث " تضبط مطلقاً للنار برفح وتصادر سلاحه وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تفتتح فعاليات أسبوع الابتكار والإبداع للعمل عن بعد بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح دورة تدريبية حول "إدارة أزمات العمل" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلين في القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تواصل جولاتها الميدانية على مزارعي الخضار المكشوف برفح وكالة الرأي الفلسطينية "المواصفات والمقاييس "تنفذ دورة تدريبية للعاملين في مجال الرقابة الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تستقبل وفداً من مجموعة "رياض أطفال غزة"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم منزلين في القدس المحتلة

14 آذار / مارس 2023 11:38

الاحتلال يواصل عمليات الهدم في القدس ويُصعد سياسة التهجير
الاحتلال يواصل عمليات الهدم في القدس ويُصعد سياسة التهجير

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

هدمت آليات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلين بمنطقة أم طوبا في بلدة صورباهر جنوب القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة وآليات هندسية بلدة أم طوبا بالقدس المحتلة، وشرعت آليات الاحتلال بهدم شقتين سكنيتين للمواطن محمد إبراهيم أبو طير وشقيقته.

ومنعت قوات الاحتلال سكان المنطقة من الدخول والخروج منها، وحولتها إلى ثكنة عسكرية إلى حين الانتهاء من عملية الهدم، فيما سلمت سلطات الاحتلال المقدسية فاطمة سالم قراراً يقضي بهدم غرفة بمنزلها المهدد بالإخلاء في حي الشيخ جراح.

وعلقت قوات من جيش الاحتلال قرار الهدم على منزل سالم، ويقضي بمنحهم مهلة 21 يوماً لهدمه ذاتياً، وإلا ستقوم قوات الاحتلال بهدمه، علماً أن مساحة الغرفة تبلغ 15 متراً مربعاً.

وصعّدت قوات الاحتلال من سياساتها القاضية بتهجير المقدسيين والفلسطينيين بالضفة الغربية، واستهدفت 187 منشأة فلسطينية خلال شباط/ فبراير الماضي، ونفذت بحقها عمليات هدم أو إغلاق أو إخطارات بالهدم.

وطالت اعتداءات الاحتلال 26 منشأة وقعت تحت سياسة الهدم في بلدة الولجة، إلى جانب إجبار أصحاب 9 منشآت على هدمها ذاتياً، بحجة البناء دون ترخيص.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟