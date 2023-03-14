وكالة الرأي الفلسطينية العمل تناقش ملفات هامة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع اللغة العربية" يُعلن موعد مؤتمره العلمي الثامن وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يناشد بتوفير احتياجات الجرحى الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية 17 عاما على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الفتوى والتشريع "يستعرض أهم انجازاته خلال فبراير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التربية و التعليم تستقبل وفداً من صحيفة الاستقلال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تنفذ جولة تفتيشية على محطات تحلية المياه بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: المواد الغذائية متوفره بشكل كامل خلال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يوقع اتفاقية رعاية كأس السلة وكالة الرأي الفلسطينية "الشعب يريد تحرير الأسير".. تظاهرة إلكترونية بغزة دعماً للأسرى
أخبار » الأخبار الحكومية

الدعليس: بنك الوقف الفلسطيني سيرى النور قريباً

14 آذار / مارس 2023 02:44

عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي
عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي

غزة - وكالة الرأي:

أكد أ. عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، أن بنك الوقف الفلسطيني، يشكّل قفزة نوعية على صعيد عمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن البنك سيرى النور قريباً.

وفي كلمة له خلال حفل تكريم لجان الزكاة والمؤسسات المانحة للعام 2022م، نظمته وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، قال الدعليس: "بك الوقف الفلسطيني سيرى النور قريبًا، وستكون له بصمة في مجال العمل الإنساني".

وأعرب الدعليس عن سعادته؛ لتواجده بين قامات العمل الخيري في قطاع غزة، مؤكداً أنها "استطاعت بفضل الله تحقيق أكبر إنجاز لها على مدار 10 سنوات منصرمة".

وأضاف: "لجان الزكاة والجهات المانحة في غزة، وضعت بصمتها في مساعدة الفقراء، رغم تجفيف الموارد وشُح الإمكانات جرّاء الممارسات الصهيونية العدائية تجاه أبناء شعبنا، التي عملت على إغلاق بعض الحسابات البنكية لهذه اللجان".

وثمن رئيس متابعة العمل الحكومي، جهود وزارة الأوقاف والإدارة العامة للزكاة ولجانها والمؤسسات الشريكة والمبادرين في العمل الخيري، راجيًا من الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتهم.

ودعا الدعليس، تلك الجهات إلى مضاعفة جهودهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك؛ للتخفيف عن أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟