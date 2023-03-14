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تنظيم ماراثون تهويدي في القدس الجمعة المقبل

14 آذار / مارس 2023 07:16

أرشيف
أرشيف

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

يسعى قطعان من المستوطنين إلى تنظيم ماراثون رياضي تهويدي يوم الجمعة المقبل المدينة.

وتعتزم بلدية الاحتلال بالتعاون مع عدة مؤسسات "إسرائيلية" تنظيم ماراثون رياضي تهويدي في مدينة القدس خلال الأيام المقبلة بمشاركة آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم.

وقررت شرطة الاحتلال إغلاق العديد من الشوارع والطرقات، وبعض مواقف السيارات المركزية في المدينة المحتلة من الساعة ٦:٤٥ صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الجمعة، بحجة تأمين سير الماراثون التهويدي.

ومن بين الشوارع التي سيتم إغلاقها تلك المؤدية إلى منطقة التلة الفرنسية وحي الشيخ جراح شمال القدس، وشارع بيت لحم- الخليل جنوبًا، بما فيها باب الخليل، وشارع يافا غربي المدينة.

ويتزامن "ماراثون القدس" مع توافد آلاف الفلسطينيين والمقدسيين إلى القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يُعيق وصولهم إلى البلدة القديمة، نتيجة إغلاق الشوارع.

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