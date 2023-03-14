وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: طواقمنا تتابع مصارف مياه خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط شبكة تزوير عملات معدنية وكالة الرأي الفلسطينية " الإعلامي الحكومي" يبحث التعاون المشترك مع ديوان الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن كشف جديد للمسافرين وآلية السفر ليوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك لـ"الرأي": المنتجات الوطنية تخضع للرقابة وكالة الرأي الفلسطينية بمشاركة الدعليس.. الأوقاف تُكرّم لجان الزكاة والمؤسسات المانحة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: بنك الوقف الفلسطيني سيرى النور قريباً وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تحكيم جائزة امرأة فلسطين ٢٠٢٣ تنتهي من اختيار الفائزات وكالة الرأي الفلسطينية العمل تناقش ملفات هامة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع اللغة العربية" يُعلن موعد مؤتمره العلمي الثامن
أخبار » الأخبار الحكومية

التشريعي يستنكر انتخاب "دانون" لعضوية لجنة مناهضة "الإرهاب"

14 آذار / مارس 2023 07:36

غزة - وكالة الرأي :

استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة انتخاب رئيس وفد "الكنيست" الإسرائيلي الإرهابي داني دانون، لعضوية لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي.

وحذر المجلس في بيان صحفي اليوم، من الانعكاسات الخطيرة لهذه الخطوة وتأثيرها على السلم والاستقرار العالمي ومبادئ حقوق الانسان، والتي تمنح بموجبها الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، وتشجعه على التمادي في إصدار القوانين العنصرية ضد الأرض والإنسان والمقدسات.

ودعا الاتحاد البرلماني الدولي للتراجع الفوري عن هذا القرار، لما يشكله من دعم لإرهاب الاحتلال وتنكر للقوانين والقرارات الدولية التي تستوجب محاسبة الاحتلال وعزله دولياً.

كما جدد المجلس الدعوة للبرلمانات الدولية كافة للعمل على طرد الاحتلال من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي ولجانه المتخصصة، ومن جميع المنظمات البرلمانية والدولية، وتجريم الاحتلال وفق ما نصت عليه مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟