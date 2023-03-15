استمرار تأثير المنخفض الجوي

غزة – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو ربيعياً لطيفاً ومعتدلاً حيث تعود الاجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو ربيعياً لطيفاً ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.