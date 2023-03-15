أربعة لاعبين من الدوري الفرنسي يختارون اللعب للجزائر

قرر أربعة لاعبين ينشطون في الدوري الفرنسي لكرة القدم الانضمام لمنتخب الجزائر، الذي يستعد لخوض مباراتين أمام النيجر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المؤجلة إلى مطلع عام 2024 بكوت ديفوار.

ونشر فارس شعيبي، نجم نادي تولوز، اليوم الثلاثاء، صورة له في حسابه على تطبيق “انستغرام” بقميص المنتخب الجزائري أرفقها بتعليق “بفخر كبير أعلن لكم اختياري الالتحاق بالمنتخب الجزائري”.

ويعد شعيبي (20 عاما) من العناصر الأساسية لفريق تولوز حيث شارك معه في 28 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 6 أهداف.



من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “ليكيب” أن جاوين حجام، مدافع نادي نانت، والذي لعب للمنتخب الفرنسي لأقل من 17 و19 و20، عاما رفض مرة أخرى، دعوة المنتخب الفرنسي، وأنه يعتزم الانضمام للمنتخب الجزائري.

وأوضحت ” ليكيب” أن نادي نانت هو من أبلغ الاتحاد الفرنسي مؤخرا برغبة لاعبه بعد تلقيه دعوة من المنتخب الفرنسي للشباب.

وكان حجام (19 عاما) التحق بنادي نانت في فترة الانتقالات الشتوية، قادما اليه من نادي باريس اف سي.

كما كشفت ” ليكيب” أن حسام عوار، لاعب خط وسط نادي ليون، سيعلن عن قراره باللعب لمنتخب الجزائري في الساعات القادمة، مبرزة أن هذا لا يعني تواجد اللاعب في المعسكر القادم لـ” الخضر” الذي سينطلق الأسبوع المقبل استعدادا لمواجهة النيجر ذهبا وإيابا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والذي قد يشهد تواجد ريان آيت نوري، مدافع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لأول مرة.

كان بدر الدين بوعناني (18 عاما) قرر اللعب للمنتخب الجزائري رغم تمثيله للمنتخب الفرنسي لمنتخبات أقل من 16 و18 و19 عاما.

(د ب أ)