روسيا.. عامل بسيط يتحول إلى ملياردير بـ"رمشة عين"

فاز ألكسندر زيمسكوف، وهو عامل من مدينة نيجني نوفغورود، بالجائزة الكبرى في سحب العام الجديد ليانصيب "اللوتو الروسي"، وربح مليار روبل (حوالي 14 مليون دولار).

وقال مصدر في شركة "ستولوتو"، وهي من أكبر شركات توزيع بطاقات اليانصيب في روسيا: "علم ألكسندر زيمسكوف بفوزه، خلال مشاهدته مع زوجته لعملية السحب التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة. ومع ذلك، تقدم الرجل بطلب الجائزة في وقت لاحق - في الأيام الأولى كان الزوجان في دهشة ولم يصدقا ما حدث وبعد ذلك فكرا في كيفية التصرف بشكل أفضل. وفقط بعد شهرين تقريبا، في منتصف فبراير، زار العامل المحظوظ مركز استلام الجوائز لترتيب عملية استلام الجائزة وفقا لمتطلبات القانون".

وفقا للقانون، بعد خصم الضريبة، يستلم الفائز عادة 850 مليون و 100 ألف روبل خلال 180 يوما من تاريخ تقديم بطاقة اليانصيب الرابحة.

وفي مجال تعليقه قال زيمسكوف: "كان من الصعب جدا استيعاب الأمر فورا. انتظرنا عمدا فترة حتى تهدأ الضجة حول الموضوع. كان ذلك بمثابة حلم جميل تحقق وربحنا مبلغا خياليا فعلا. أنا إنسان بسيط اعتدت على كسب قوتي بجهدي ولكني برمشة عين تحولت إلى ملياردير. بعد تسديد كل القروض والديون سأشتري سيارة جديدة".

المصدر: نوفوستي