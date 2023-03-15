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"أي تغيير بالأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال"

"عيسى": مشروع أوسلو انتهى والأيام القادمة حبلى بالأحداث

15 آذار / مارس 2023 09:21

القائد مروان عيسى
القائد مروان عيسى

غزةوكالة الرأي:

أكد نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى، أن مشروع أوسلو انتهى، مشددا على أن الأيام القادمة حبلى بالأحداث.

وقال عيسى في تصريحات لقناة الأقصى: "أن أي تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال".

وتابع: "نتيح المجال ونعطي الفرص للمقاومة في الضفة الغربية والقدس، لأنها ساحات الفعل والتأثير الاستراتيجي في المرحلة الحالية".

وشدد عيسى، على أن "إتاحة الفرص للمقاومة في الضفة لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة، وسندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر".

وأكد الاستمرار في مراكمة القوة وبناء استراتيجية المقاومة التي توصل إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرصة تستوجب التدخل المباشر.

وذكر أن "الروح الاستشهادية لأهلنا في الضفة غير مسبوقة وأهلنا ومقاومتنا في الضفة بألف خير على مستوى الوعي بصوابية مشروع المقاومة والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال".

وأكد عيسى، على ضرورة إشعال العمل المقاوم في جميع ساحات فلسطين ودعمها مادياً، ومعنوياً وإعلامياً، وهذا لا يعني تركها وحدها.

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