الصحة: مستشفى الرنتيسي النصر ينظم حملة للتبرع بالدم

غزة - وكالة الرأي

نظم قسم بنك الدم بدائرة مختبر الرنتيسي -النصر حملة للتبرع بالدم للعام الثالث على التوالي تحت شعار "وطن_ واحد دم_ واحد"، حفاظا على استمرارية خدمات نقل الدم ومشتقاته للأطفال المحتاجين.

ويعتمد قسم بنك الدم في توفير الرصيد من وحدات الدم على بنوك الدم بالمستشفيات الأخرى في وزارة الصحة وجمعية بنك الدم، ضمن السياسة المعتمدة من وحدة المختبرات في وزارة الصحة.

وتهدف الحملة لأن تكون مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر جزء من المنظومة المتكاملة التي تعمل على جمع وحدات الدم من خلال تنظيم حملات تطوعية بشكل سنوية.

من جانبها، أفادت رئيس قسم بنك الدم الأخصائية نرمين الزيان ان هذه الحملة تمت بدعم كامل من إدارة المستشفى برئاسة الدكتور مصطفى الكحلوت والتي سخرت كافة جهودها لإنجاح تلك الحملة.

وشكر مدير دائرة المختبر وبنك الدم أ. احمد أبو شعبان الجهود المبذولة التي قامت بها رئيس قسم بنك الدم لتجهيز هذه الحملة، وجهود طواقم العمل في جميع أقسام المختبر في سبيل انجاح هذه الحملة ووصول الدعوة لأكبر عدد من المواطنين وكذلك الشكر لطاقم حملات التبرع بالدم وطاقم التمريض على دورهم الكبير في نجاح هذه الحملة.

وقدم مدير دائرة المختبر ورئيس قسم الدم عظيم الشكر والامتنان للأبطال الحقيقيين وأصحاب الفضل المتبرعين الذين يسطرون بدمائهم بطولات لا تنتهي.

يذكر أن دائرة المختبر كثفت من جهودها خلال الأيام السابقة للحملة من خلال التواصل مع مؤسسات مجتمعية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن تنفيذ الحملة.