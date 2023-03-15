وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مستشفى الرنتيسي النصر ينظم حملة للتبرع بالدم وكالة الرأي الفلسطينية ذوو إعاقة .. هممٌ عالية تناطح السماء وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء ينظم دورة تدريبية في مهارات التواصل والأخلاقيات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث سبل تعزيز الإجراءات المتخذة في معاملات الأغذية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصـابات في 8 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُنجز قضايا سطو وسرقة في عدد من المحافظات وكالة الرأي الفلسطينية رصد لحظة إطلاق رتيلاء لكيس بيوض في فيديو نادر! وكالة الرأي الفلسطينية إسمنت بطعم السكر في الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية "عيسى": مشروع أوسلو انتهى والأيام القادمة حبلى بالأحداث
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: مستشفى الرنتيسي النصر ينظم حملة للتبرع بالدم

15 آذار / مارس 2023 10:15

الصحة: مستشفى الرنتيسي النصر ينظم حملة للتبرع بالدم
الصحة: مستشفى الرنتيسي النصر ينظم حملة للتبرع بالدم

غزة - وكالة الرأي

 نظم قسم بنك الدم بدائرة مختبر الرنتيسي -النصر حملة للتبرع بالدم للعام الثالث على التوالي تحت شعار "وطن_ واحد دم_ واحد"، حفاظا على استمرارية خدمات نقل الدم ومشتقاته للأطفال المحتاجين.

ويعتمد قسم بنك الدم في توفير الرصيد من وحدات الدم على بنوك الدم بالمستشفيات الأخرى في وزارة الصحة وجمعية بنك الدم، ضمن السياسة المعتمدة من وحدة المختبرات في وزارة الصحة.

وتهدف الحملة لأن تكون مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر جزء من المنظومة المتكاملة التي تعمل على جمع وحدات الدم من خلال تنظيم حملات تطوعية بشكل سنوية.
من جانبها، أفادت رئيس قسم بنك الدم الأخصائية نرمين الزيان ان هذه الحملة تمت بدعم كامل من إدارة المستشفى برئاسة الدكتور مصطفى الكحلوت والتي سخرت كافة جهودها لإنجاح تلك الحملة.

وشكر مدير دائرة المختبر وبنك الدم أ. احمد أبو شعبان الجهود المبذولة التي قامت بها رئيس قسم بنك الدم لتجهيز هذه الحملة، وجهود طواقم العمل في جميع أقسام المختبر في سبيل انجاح هذه الحملة ووصول الدعوة لأكبر عدد من المواطنين وكذلك الشكر لطاقم حملات التبرع بالدم وطاقم التمريض على دورهم الكبير في نجاح هذه الحملة.

وقدم مدير دائرة المختبر ورئيس قسم الدم عظيم الشكر والامتنان للأبطال الحقيقيين وأصحاب الفضل المتبرعين الذين يسطرون بدمائهم بطولات لا تنتهي.

يذكر أن دائرة المختبر كثفت من جهودها خلال الأيام السابقة للحملة من خلال التواصل مع مؤسسات مجتمعية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن تنفيذ الحملة.

الصحة: مستشفى الرنتيسي النصر ينظم حملة للتبرع بالدم 336189830_1579255942580558_3722156062747581518_n 333616747_738941537803523_5526788278027843579_n 336196595_150084311303524_1717118253341106408_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟