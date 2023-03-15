مستوطنون يقتلعون 170 شجرة زيتون معمرة في سلفيت

أقدم مستوطنو مستوطنتي راحاليم وتفوح المقامات على أراضي مواطني بلدتي ياسوف والساوية، صباح اليوم، على تقطيع وتكسير عشرات اشجار الزيتون المعمرة شرق سلفيت.

وأضافت مصادر محلية اليوم، أن مستوطني رحاليم وتفوح، قاموا بتكسير 170 شجرة زيتون معمرة تترواح أعمارها ما بين 50-80 عاماً، تعود ملكيتها للأشقاء رضا وراضي وناجح وأحمد عطياني من قرية ياسوف، وللمواطن وجيه ابو كمال من قرية الساوية.

واضاف ابو ماضي، ان المنطقة وتعرف بالمحاور تقع بين قريتي ياسوف والساوية والقريبة من المستوطنتين تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث أصبح مجموع ما تم تكسيره واقتلاعه ما يقارب 300 شجرة زيتون معمرة، والهدف من هذه الاعتداءات ترك المواطن لأرضه وهجرها وبالتالي زراعتها وتوسعة مستوطناته عليها.