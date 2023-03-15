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السياحة: " التاريخ لا يزور بماراثون تهويدي هنا أو هناك "

15 آذار / مارس 2023 12:53

السياحة: " التاريخ لا يزور بماراثون تهويدي هنا أو هناك "
السياحة:

غزة - وكالة الرأي

قال وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة، إن الأساليب المختلفة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلالها لتهويد مدينة القدس المحتلة، والترويج لروايات ومصطلحات تلمودية مصطنعة لن تنجح لأن "التاريخ لا يزور بماراثون تهويدي هنا أو هناك".

وأوضح خلة  في تصريح له اليوم الأربعاء، أن عزم الاحتلال تنظيم ماراثون رياضي تهويدي في المدينة المقدسة يوم الجمعة المقبل بمشاركة آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم ما هي إلى حلقة من سلسلة المحاولات لتغيير الثقافة والهوية المقدسية، واستبدالها بثقافة غريبة على المقدسيين، في محاولة لإثبات سيادة المحتل المزعومة.

وبين وكيل السياحة، بأن الصراع لإثبات الحق يتطلب جهداً كبيراً وصبراً وعملاً لإظهار الحقيقة وشواهد التاريخ تؤكد ذلك لا سيما في القدس، وهذا يحتاج من جميع المعنين بأهمية القدس السعي للعمل في إبطال روايات الاحتلال وإفشال أساليبه باستمرار.

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