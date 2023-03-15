وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنشر توقيت الحصص الدراسية خلال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة لـ "الرأي": المنتجات الزراعية متوفرة خلال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يفتتح مصلى البراق في مدرسة العباس الأساسية "ب" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ فعاليات "حماية المستهلك" بمحافظة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعزز تعاونها مع "المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق" وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والاثار تستقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي بتل أم عامر وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية هارون تفتتح معرض "ريحة بلادي" للمشغولات اليدوية" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُنظّم بطولة كرة الطائرة لطلاب الجامعات والكليات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بشير الريس تختتم دوراتها التدريبية في نادي اللغة العربية
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية تعقد ندوة توعوية بعنوان "المرأة و الانترنت"

15 آذار / مارس 2023 02:15

التنمية الاجتماعية تعقد ندوة توعوية بعنوان المرأة و الانترنت.
التنمية الاجتماعية تعقد ندوة توعوية بعنوان المرأة و الانترنت.

غزة - وكالة الرأي
نظم قسم متابعة قضايا المرأة  التابع للإدارة العامة لشؤون الأسرة و المرأة – دائرة المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، ندوة  توعوية  على شرف الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة في مقر رابطة علماء فلسطين بعنوان "المرأة و الانترنت".

و حضر  اللقاء 15 سيدة من مستفيدات وزارة التنمية الاجتماعية وحاضرت اللقاء الأستاذة إيمان النخالة من دائرة التوجيه السياسي بوزارة  الداخلية.

وساد اللقاء التفاعل  بين الحاضرات وأشادوا باللقاء وقد حقق اللقاء هدفه بنشر الوعي  والتثقيف بين سيدات المجتمع المحلي وتجسير العلاقة بين  متلقيات الخدمة  من النساء والوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟