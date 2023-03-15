التنمية الاجتماعية تعقد ندوة توعوية بعنوان "المرأة و الانترنت"

غزة - وكالة الرأي

نظم قسم متابعة قضايا المرأة التابع للإدارة العامة لشؤون الأسرة و المرأة – دائرة المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، ندوة توعوية على شرف الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة في مقر رابطة علماء فلسطين بعنوان "المرأة و الانترنت".

و حضر اللقاء 15 سيدة من مستفيدات وزارة التنمية الاجتماعية وحاضرت اللقاء الأستاذة إيمان النخالة من دائرة التوجيه السياسي بوزارة الداخلية.

وساد اللقاء التفاعل بين الحاضرات وأشادوا باللقاء وقد حقق اللقاء هدفه بنشر الوعي والتثقيف بين سيدات المجتمع المحلي وتجسير العلاقة بين متلقيات الخدمة من النساء والوزارة.