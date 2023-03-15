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جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية مجدو

15 آذار / مارس 2023 06:54

عملية مجدو
عملية مجدو

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت وسائل إعلام عبرية، أن عملية العبوة في مجدو يقف وراءها متسلل وصل من الحدود اللبنانية، وبعد وضعه للعبوة وعودته باتجاه الحدود قتلته قوة من اليمام، وعثر بحوزته على حزام ناسف.

ووفقاً للاعلام العبري، فقد تم ارتقاء منفذ عـملـية تفجير العبوة الناسفة قرب مفرق مجدو، وهو شاب وصل من لبنان ونجح في اختراق الحدود مع فلسطين، وقتله الاحتلال أثناء ملاحقته، وعُثر على حزام ناسف بحوزته ".

وقال بيان مشترك للمتحدثة باسم جيش الاحتلال، والمتحدثة باسم الشاباك والمتحدثة باسم شرطة الاحتلال: "قامت القوات الامنية بتحييد الارهابي الذي نفذ العملية قرب مفترق مجيدو"

و أوضح أنه في بداية الأسبوع (ب) ، تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو (شارع 65) مما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، وعملت القوات الأمنية على تحديد مكان المشتبه بهم في وضع الشحنة.

وبحسب البيان: "أثناء عمليات التفتيش وإغلاق الطرق ، أوقفت سيارة في منطقة موشاف يعارا (خط 899)، وخلال توقيف السيارة ، شكل الإرهابي المسلح خطرا على الشاباك وقوات الجيش الإسرائيلي الذين حيدوه وقتلوه".

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