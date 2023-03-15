اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

الضفة المحتلة-الرأي:

اندلعت مساء اليوم الأربعاء، مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم المحتلة .

وأكد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، أن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.