اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

اندلعت مساء اليوم الأربعاء، مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم المحتلة .
وأكد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، أن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.
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15 آذار / مارس 2023 09:39
الضفة المحتلة-الرأي:
اندلعت مساء اليوم الأربعاء، مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم المحتلة .
وأكد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، أن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.