وكالة الرأي الفلسطينية بيوم المستهلك .. جهود حكومية حثيثة لمراقبة الأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسير غزي بعد اعتقال دام 16 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية مجدو وكالة الرأي الفلسطينية برئاسة وزارة العمل.. تشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" والدائرة الفنية في اتحاد كرة يتفقدون تطوير قاعة التدريب الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد ندوة توعوية بعنوان "المرأة و الانترنت" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى والأسيرات وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنشر توقيت الحصص الدراسية خلال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة لـ "الرأي": المنتجات الزراعية متوفرة خلال شهر رمضان
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

15 آذار / مارس 2023 09:39

الضفة المحتلة-الرأي:

اندلعت مساء اليوم الأربعاء، مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم المحتلة .

وأكد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، أن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟